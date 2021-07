Lys-lez-Lannoy Ville de Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy, Nord Festival ESCAL’ Ville de Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy Catégories d’évènement: Lys-lez-Lannoy

Nord

Festival ESCAL’ Ville de Lys Lez Lannoy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lys-lez-Lannoy. Festival ESCAL’

du samedi 10 juillet au samedi 28 août à Ville de Lys Lez Lannoy

C’est nouveau et c’est une invitation à un voyage d’été dans les parcs de la commune. Un évènement consistant en plusieurs spectacles, définis comme autant d’escales potentielles. Des parcours contés sous les arbres dans les parcs publics chaque samedi de l’été : square de Gaulle, parc des tritons, parc urbain et parc Jean Ferrat. Un été de festival et de contes à Lys Ville de Lys Lez Lannoy 59390 Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-17T16:00:00 2021-07-17T17:00:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T17:00:00;2021-08-07T16:00:00 2021-08-07T17:00:00;2021-08-14T16:00:00 2021-08-14T17:00:00;2021-08-21T16:00:00 2021-08-21T17:00:00;2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lys-lez-Lannoy, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville de Lys Lez Lannoy Adresse 59390 Lys Lez Lannoy Ville Lys-lez-Lannoy lieuville Ville de Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy