Festival du Madiran, au Domaine Damiens Aydie, 15 août 2021-15 août 2021, Aydie.

Festival du Madiran, au Domaine Damiens 2021-08-15 – 2021-08-15

Aydie Pyrénées-Atlantiques

À partir de 10h, profitez d’une dégustation des vins bio et vin sans sulfites du domaine en terrasse, le tout en musique avec les Monkeys D Swing.

A 12h et à 20h, profitez d’une heure de concert des Monkeys D Swing et dégustez de délicieuses assiettes de tapas autour d’une barrique, ou assis dans un espace ventilé et ombragé.

Le 15 Août, c’est la Saint Marie : une bouteille offerte à toutes les Marie qui se présenteront au domaine !

+33 5 59 04 03 13

