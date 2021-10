Festival du film franco-iranien de Chantilly Chantilly, 4 novembre 2021, Chantilly.

Festival du film franco-iranien de Chantilly 2021-11-04 – 2021-11-07

Chantilly Oise

Le festival offrira aux cinéphiles et amoureux du cinéma de la région parisienne, de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France une occasion unique de faire connaissance avec des films inédits en France : 46 réalisateurs ont répondu à l’appel aux films lancé pour cette première édition. Un comité de présélection composé de personnalités culturelles et artistiques françaises et iraniennes, a retenu 7 longs métrages pour concourir lors de la sélection officielle du festival. Les réalisatrices et réalisateurs sélectionnés présenteront l’un de leurs premiers longs métrages. Ils (elles) seront tous présents pour partager leur travail avec les spectateurs.

Un jury professionnel de haut niveau aura la responsabilité de choisir le film lauréat 2021 du festival du Cinéma Iranien de Chantilly parmi la sélection de ces 7 longs métrages.

La cérémonie d’inauguration le jeudi 4 novembre 2021

La cérémonie d’inauguration, en présence des cinéastes iraniens sélectionnés et de personnalités françaises, se tiendra le jeudi 4 novembre 2021, à partir de 18h00, dans la grande salle du cinéma Elysée de Chantilly. Cette cérémonie sera marquée par la présentation des films de la sélection officielle et leur réalisateur et réalisatrice, du programme du festival et des membres du jury. De même, lors de la cérémonie le « Trophée Jacobée » (œuvre d’art unique qui sera remise au film lauréat de l’édition 2021) sera dévoilé. Enfin des intermèdes musicaux viendront embellir la soirée.

Les projections du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021:

Les 7 films de la sélection officielle du Festival seront projetés sous-titré en français, chacun à deux reprises, à Chantilly et à Senlis, en présence de la réalisatrice ou du réalisateur. A l’issu de chaque projection, une séance de questions-réponses se tiendra entre les spectateurs et le cinéaste ; et puis les spectateurs seront invités à utiliser des bulletins de vote mis à leur disposition pour choisir le film qui obtiendra au terme du festival le « prix public ».

La cérémonie de remise des prix et de clôture le dimanche 7 novembre 2021 :

La cérémonie de remise des 3 prix du festival (Grand prix du festival « Trophée Jacobée » ; Prix des spectateurs ; Prix spécial des étudiants Cinéma de la Sorbonne) se tiendra le dimanche 7 novembre 2021 à 17h00 au Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis.

La soirée sera entre autres marquée par la projection en avant-première (et hors compétition) du film « Le chemin Inversé » ou « The Contrary Route » (primé en 2021 au Festival international de film de Shanghai), œuvre du grand réalisateur iranien, Abolfazl JALILI, en sa présence.

Programmes en marge du festival :

-Projection du documentaire (en français et les parties en persan déjà sous-titré) intitulé « Pains iraniens » réalisé par Mr Nima HEMMAT-AZAD, jeune chef boulanger-pâtissier franco-iranien, et auteur de l’ouvrage « Le Pain fait son Show » (2016) ; suivi d’une séance de questions-réponses avec l’auditoire.

-Projection de 7 courts-métrages et une séance de questions-réponses avec le responsable de la sélection des courts métrage du Festival, Mr Hossein NAMAZI, réalisateur iranien).

-Projection de plusieurs courts-métrages d’animation (sans parole) en coopération avec Mme Nasrin Mirshab-Médard de Chardon, directrice de « Dream Lab Films », société de distribution internationale de films et grande spécialiste du cinéma iranien.

-Organisation d’un atelier d’initiation à l’art millénaire de la calligraphie persane pour enfants et adultes à la médiathèque de Senlis, avec Maitre VASHEGHANI FARAHANI. Le samedi 6 novembre de 10h30 à 12h, gratuit sur inscription: 03 44 32 04 03 ou sur mediatheque@ville-senlis.fr

-Organisation d’une exposition de peintures de l’artiste franco-iranienne, Mahsa DARANI à Senlis.

-Présentation d’ouvrages relatifs aux différents aspects de la civilisation iranienne dans les librairies de Chantilly et de Senlis.

-Organisation de conférences à Chantilly sur différents aspects de la culture et la civilisation iranienne (cinéma, art, société, …).

-Création de pâtisseries traditionnelles iraniennes par Mr Nima HEMMAT-AZAD avec de la crème chantilly en coopération avec « l’Atelier de la Chantilly » à Chantilly.

L’accès aux projections de films ainsi qu’à l’ensemble des programmes organisés en marge du festival est gratuit (sous réserve de place disponible et de la présentation du pass sanitaire).

https://iff-chantilly.com/

IFF

dernière mise à jour : 2021-10-15 par