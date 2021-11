Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection film « Sème le vent » Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film SEME LE VENT de Danilo Caputo, suivi d’un échange autour des arbres remarquables avec Karine Marsilly, présidente de l’association « Défense du patrimoine arboré des communes de la Manche ». En partenariat avec l’Esapce culturel Leclerc de Tourlaville.

Nica, 21 ans, abandonne ses études d’agronomie et rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie, après trois années d’absence. Elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé les bras devant l’ampleur du désastre écologique et son père est prêt à sacrifier l’oliveraie familiale contre quelques billets. Face au renoncement général, Nica s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle va devoir affronter des prédateurs inattendus…

Festival du film cinéma, Tutti al cinema ! Projection du film SEME LE VENT de Danilo Caputo, suivi d'un échange autour des arbres remarquables avec Karine Marsilly, présidente de l'association « Défense du patrimoine arboré des communes de la Manche ». En partenariat avec l'Esapce culturel Leclerc de Tourlaville.

Nica, 21 ans, abandonne ses études d'agronomie et rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de l'Italie, après trois années d'absence. Elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé les bras devant l'ampleur du désastre écologique et son père est prêt à sacrifier l'oliveraie familiale contre quelques billets. Face au renoncement général, Nica s'engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle va devoir affronter des prédateurs inattendus…

Durée 1h30.

Durée 1h30.

