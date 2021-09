Dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin, Dorlisheim Festival d’orgue Dorlisheim Dorlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dorlisheim

Festival d’orgue Dorlisheim, 26 septembre 2021, Dorlisheim. Festival d’orgue 2021-09-26 17:00:00 – 2021-09-26

Dorlisheim Bas-Rhin Dorlisheim Bas-Rhin EUR Au programme de ce festival autour de l’orgue Rémy Mahler : – Le 12/09 à 17h, un concert en duo clavecin et orgue avec Claude Schnitzler et Damien Simon – Le 18/09 à 20h30, le concert “trompettes et orgue” par Frédéric Schiel, Roselyne Koeniger et Angela Anderlini, trompettiste au sein de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg – Le 26/09 à 17h, Mittelbadischer Bläserkreis (ensemble de cuivres) et orgue par Heiko Petersen et Traugott Fünfgeld 3 concerts autour de l’orgue Rémy Mahler +33 3 88 38 86 06 Au programme de ce festival autour de l’orgue Rémy Mahler : – Le 12/09 à 17h, un concert en duo clavecin et orgue avec Claude Schnitzler et Damien Simon – Le 18/09 à 20h30, le concert “trompettes et orgue” par Frédéric Schiel, Roselyne Koeniger et Angela Anderlini, trompettiste au sein de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg – Le 26/09 à 17h, Mittelbadischer Bläserkreis (ensemble de cuivres) et orgue par Heiko Petersen et Traugott Fünfgeld dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dorlisheim Autres Lieu Dorlisheim Adresse Ville Dorlisheim lieuville 48.52499#7.48707