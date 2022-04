Festival : “Dixie Days” 2022 Sainte-Adresse, 3 juin 2022, Sainte-Adresse.

Festival : “Dixie Days” 2022 Sainte-Adresse

2022-06-03 – 2022-06-05

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Plus que jamais le festival Dixie Days est Dionysien. En effet, la Ville s’implique généreusement dans cette fête. Merci au Conseil Municipal qui renouvelle depuis 25 ans sa confiance en cet événement culturel.

La session 2022 est particulièrement riche, nous avons le plaisir d’accueillir trois grands noms du jazz : Stochelo Rosenberg, Vincent Peirani et Robin McKelle.

Et les 4 et 5 juin après midi (de 14h30 à 19h), venez profiter du bord de mer de Sainte-Adresse : des orchestres vous y offriront quinze concerts par jour. Ils joueront au gré du vent pour votre plaisir dans un esprit de convivialité, de swing et de bonne humeur ! Pierre Touquet Président.

Des fanfares venues de toute la France proposeront une quinzaine de concerts par jour sur le bord de mer le samedi et le dimanche après-midi… Toujours en version gratuite sur le front de mer de Sainte-Adresse ! (Les artistes : Sax Avenue, Dixie Fellows, , Ceux qui Marchent Debout, Philly’s Hot Loaders, The Dab’Dixie , Savoy Swing Quartet, Fissa Papa La Fafara, Volt).

Programme des concerts en salle :

– Vendredi 3 juin à 21h – Espace Sarah Bernhardt : Stochelo Rosenberg Trio

Stochelo Rosenberg est non seulement l’un des meilleurs représentants du jazz manouche, mais en est aussi une icône incontestée. Il est considéré comme l’un de ses meilleurs guitaristes, avec sa technique impeccable, sa grande élégance et son vibrato très personnel, alliant virtuosité et émotion.

Sa virtuosité brillante et saisissante, ainsi que son jeu extrêmement mélodieux font pétiller les yeux de tous les guitaristes du monde. Il fut engagé pour enregistrer la bande sonore du film primé « Django », sorti en salles en 2017 et il y parvint avec une rare authenticité.

Le trio est en tête d’affiche dans de nombreux grands festivals de jazz. Ils se sont fait un nom comme crème du genre, admiré par les fans de tous les pays du monde et par les guitaristes de tous les genres musicaux.

Stochelo Rosenberg : guitare ; Rocky Gresset : guitare ; William Brunard : contrebasse.

– Samedi 4 juin à 21h – Magic Mirrors – Vincent Peirani Trio « Jokers »

Après quatorze albums, deux Victoires du jazz et un Prix Django Reinhardt, de multiples collaborations en duo (Emile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, François Salque) ou au sein de son quintet, Vincent Peirani adopte l’orchestration du trio.

Avec le guitariste italien Federico Casagrande et le batteur israélien Ziv Ravitz, ils forment un trio hybride guitare, batterie, accordéon, dans lequel chacun est interchangeable, à l’image du Joker des comics américains, pour devenir tour à tour soliste, rythmique, coloriste… Cette formule cosmopolite s’autorise toutes les musiques : énigmatiques, oniriques, électroniques, explosives, colorées et même silencieuses. Complémentaires, parfois imprévisibles ou en opposition, ils jouent de la contradiction, qui vient alors s’ajouter au paysage sonore de ce trio. Un moment de joie, d’intensité et de virtuosité…

Vincent Peirani : accordéon ; Federico Casagrande : guitare ; Ziv Ravitz : batterie.

– Dimanche 5 juin à 21h – Espace Sarah Bernhardt – Robin McKelle Quartet

Billie Holiday, Janis Joplin, Sade, Amy Winehouse, Carole King, Dolly Parton, Adèle…chacune, à sa façon, a écrit en filigrane une contre-histoire de la musique populaire,au fil des années, parfois assortie d’un destin tragique .Robin McKelle reprend leurs chansons et les restitue telles des diamants bruts à la beauté pure. Brisure, douceur, violence, sensualité… tout émerge de son interprétation, de sa voix de mezzo-soprano de chanteuse de blues noire, de ses aigus de jazz woman à la palette infinie – swing,scat, onomatopée, ellipses, prouesses vocales dignes d’un instrument… -, qu’on a si souvent, à tort ou à raison, comparée à celle d’Ella Fitzgerald.

France Musique : « Une tornade d’émotions, de climax interprétés avec une maitrise confondante »

The Guardian: ” Robin McKelle possède une voix limpide et émouvante… une énergie et un éclat irrésistibles”

Robin McKelle : Chant ; Matthias Bublath : Piano/Claviers ; Ameen Saleem : Basse ; Jason Brown : Batterie

dixiedaysfestival@gmail.com

Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-04-11 par