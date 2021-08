Botans Botans Botans, Territoire de Belfort Festival des solutions écologiques Botans Botans Catégories d’évènement: Botans

Territoire de Belfort

Festival des solutions écologiques Botans, 6 septembre 2021, Botans. Festival des solutions écologiques 2021-09-06 14:30:00 – 2021-09-12 17:30:00 Musée agricole 5 rue de Dorans

Botans Territoire-de-Belfort Botans EUR Création d’un potager expérimental d’une superficie de 30 m2, planté de légumes vivaces.

Ce potager : Ne nécessitera pas de bêchage, il sera recouvert de paillis végétal.Les légumes proviennent d’échange.

Ce jardin sera accessible facilement pour nos visiteurs

Accès au potager gratuit. Visite du Musée au tarif habituel. museeagricole.botans@free.fr +33 3 84 36 52 04 http://museeagricole.botans.free.fr/ Création d’un potager expérimental d’une superficie de 30 m2, planté de légumes vivaces.

Ce potager : Ne nécessitera pas de bêchage, il sera recouvert de paillis végétal.Les légumes proviennent d’échange.

Ce jardin sera accessible facilement pour nos visiteurs

Accès au potager gratuit. Visite du Musée au tarif habituel. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Botans, Territoire de Belfort Autres Lieu Botans Adresse Musée agricole 5 rue de Dorans Ville Botans lieuville 47.59546#6.84982