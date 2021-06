La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Doubs, La Cluse-et-Mijoux Festival des nuits de joux – Concert – Lou Beurier La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

La Cluse-et-Mijoux

Festival des nuits de joux – Concert – Lou Beurier La Cluse-et-Mijoux, 7 août 2021-7 août 2021, La Cluse-et-Mijoux. Festival des nuits de joux – Concert – Lou Beurier 2021-08-07 – 2021-08-07

La Cluse-et-Mijoux Doubs La Cluse-et-Mijoux 15 EUR À 19h.

Proposé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs.

Après un apparition remarquée dans l’émission « N’oubliez pas les paroles », Lou s’attaque à la scène du Château. Tout juste agée de 14 ans et déjà très à l’aise aussi bien dans le répertoire français qu’anglophone, Lou viendra envoûter le festival de son timbre unique.

18€ (tarif normal), 15€ (tarif réduit), 10€ (tarif enfants).

Billetterie en pré-vente dans les offices de tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. lesnuitsdejoux@gmail.com https://nuitsdejoux.fr/ À 19h.

Proposé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs.

Après un apparition remarquée dans l’émission « N’oubliez pas les paroles », Lou s’attaque à la scène du Château. Tout juste agée de 14 ans et déjà très à l’aise aussi bien dans le répertoire français qu’anglophone, Lou viendra envoûter le festival de son timbre unique.

18€ (tarif normal), 15€ (tarif réduit), 10€ (tarif enfants).

Billetterie en pré-vente dans les offices de tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, La Cluse-et-Mijoux Autres Lieu La Cluse-et-Mijoux Adresse Ville La Cluse-et-Mijoux lieuville 46.87047#6.38957