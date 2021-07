Festival des Mots Place des Patriotes, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Mougins.

Place des Patriotes, le dimanche 25 juillet à 21:00

**_Qui n’a pas eu, avant cet été 2021, une furieuse envie d’évasion, de rêves et d’aventures, mais aussi de plaisirs, de bonheur, de belles histoires d’amitiés ?_** _Si un événement peut permettre d’être au plus proche de ces envies et besoins, c’est sans doute le Festival des Mots au travers de ces instants de grâce où la littérature portée par les voix des comédiens, qui permet de se déplacer dans l’espace et le temps, par-delà les frontières, aux confins de l’imaginaire…_ _Aussi,_ **_c’est une littérature de l’aventure, du voyage, du panache et de l’évasion que nous proposons pour cette nouvelle édition du Festival des Mots_**_. Une aventure dans laquelle la quête d’un Graal est omniprésente. La grande aventure, celle des plus grandes œuvres de la littérature mêlée à l’enfance, aux grandes épopées, aux émotions les plus profondes, aux histoires qui ont fait le monde… sera le fil conducteur du Festival des Mots 2021 !_ _Du noyau terrestre (Voyage au centre de la terre) jusqu’aux confins du Grand Nord (Croc-Blanc) en passant par les Caraïbes (L’île au trésor), mais aussi l’île d’If (le comte de Monte-Christo) ou encore les vallées de la Provence (Le chant du Monde), le voyage sera de toutes les lectures et de toutes les aventures._ Mougins a la chance, pour une 4ème fois, d’accueillir le **Festival des Mots** . Et cette année ce sera l’actrice **Mathida May** qui nous fera l’immense joie d’une lecture. **Dimanche 25 juillet à 21h** **Place des Patriotes** Texte lu : **Un aller-simple** (extraits) **de Didier Van Cauwelaert** (Prix Goncourt 2014) Sur le thème d’une amitié imprévisible, cocasse et poignante, entre un petit délinquant seul au monde et un jeune fonctionnaire idéaliste, Didier van Cauwelaert nous fait partager leurs malentendus, leurs illusions, leurs rêves impossibles et l’énergie de leurs espoirs. Extrait : « J’ai commencé dans la vie comme enfant trouvé par erreur. Volé avec la voiture, en fait. Une Ami 6 de race Citroën. Alors on m’a appelé Ami 6 en souvenir. Ce sont mes origines, quoi. Avec le temps, pour aller plus vite, c’est devenu Aziz. Mamita, qui est née rom en Roumanie où elle a été stérilisée par les nazis, dit toujours que c’était une mauvaise idée de m’abréger comme ça – d’après elle, les noms qu’on donne, ça déteint. » Nous avons besoin de moments de convivialité, retrouvons-nous pour ces temps de partage culturel.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) – Port du masque obligation,

Place des Patriotes 06250 Mougins village



