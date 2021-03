Festival des Enfants du Monde 2021, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Maixent-l'École.

Festival des Enfants du Monde 2021 2021-07-10 – 2021-07-15

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École

Le mélange des cultures lors d’un festival unique à travers les danses et musiques du monde entier !

Nous vous attendons du 10 au 15 juillet 2021.

Chaque année, de nombreuses nations rendent hommage à la musique, la danse et le chant traditionnels. Ces rencontres permettent à chacun de voyager au travers d’animations de rues, de spectacles exotiques, de concerts et d’apéros-concerts. Sans oublier le marché artisanal, les expositions ou encore le patrimoine en musiques qui font du FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE un moment fort de la période estivale.

+33 5 49 05 54 05

RIFE