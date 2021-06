Festival des Droits humains de l’association Korhom – Projection film LABOmatique Association Korhom, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

### Festival des Droits humains ### Le Festival des Droits humains est de retour pour sa 5ème édition et les 10 ans de l’association Korhom Cet évènement festif et participatif vous propose de découvrir les projets réalisés par les jeunes du quartier Flandre-Aubervilliers et les structures partenaires de Korhom pendant l’année. Une grande variété d’animations est prévue : spectacles de danse, musique et théâtre, stands d’activités, jeux, ateliers d’expression personnelle, expositions, projection de courts-métrages réalisés par des jeunes et encore bien d’autres surprises. **Le film « Nous sommes en guerre » sera projeté dans le cadre du festival entre 21h et 21h30.** **Les élèves de 3e du collège Utrillo (Paris 18ème) ont travaillé sur la lutte contre l’homophobie dans le cadre d’un projet soutenu par la DILCRAH et encadré par l’association LABOmatique.** Ils ont d’abord rencontré les associations Shams et Le Refuge, puis ils ont imaginé une fiction satirique intitulée « Nous sommes en guerre » pour lutter contre les préjugés et autour du thème de la tolérance LGBT. »Un futur hypothétique. Lors d’une allocution télévisuelle, le président de la République s’adresse aux Français: un nouveau virus vient d’être détecté, et il est très contagieux. Symptômes, masques, vaccin: la guerre est déclarée. Ce virus, c’est celui de l’homosexualité. »

Entrée libre

Projection du film « Nous sommes en guerre » réalisé par les élèves du collège Utrillo

Association Korhom 156 rue d’Aubervilliers Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T16:30:00 2021-06-25T22:00:00