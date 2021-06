Saint-Papoul Saint-Papoul Aude, Saint-Papoul FESTIVAL DEODAT DE SEVERAC – ENSEMBLE TARENTULE Saint-Papoul Saint-Papoul Catégories d’évènement: Aude

Saint-Papoul Aude Le festival Déodat de Séverac fut créé en 1989 à St Félix Lauragais, village natal du compositeur Déodat de Séverac (1872-1921) par son petit-fils Gilbert Blacque Belair, afin de redonner vie à l’œuvre de son grand père. Depuis 1994, le festival est dirigé par le chanteur lyrique Jean-Jacques Cubaynes. Le festival est attaché à son enracinement rural, à Saint-Félix Lauragais et en Lauragais où ont lieu toutes les manifestations de ses Estivales de juin à la mi-août. Il se décentralise ensuite à Toulouse pour ses Automnales en novembre. Cette année, nous accueillerons l’Ensemble Tarentule qui effectue un travail de recherche et de diffusion sur l’interprétation de la musique polyphonique a cappella. Cette exploration sera envisagée à Saint-Papoul par le prisme des madrigaux de Carlo Gesualdo. Il s’agit de compositions vocales et polyphoniques, sur des poèmes à thèmes profanes. Places limitées. Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2021-06-24 par

