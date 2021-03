Festival de Village Village de Saillé 44350 Guerande, 29 mai 2021-29 mai 2021, Guérande.

Spectacles, concerts, bal, marché des producteurs, balade, pique-nique partagé, jeux… le week-end sera à la fête ces 13 et 14 juin 2020 !

Imaginé avec les habitants, ce festival, pas comme les autres, convie petits et grands à un évènement familial et convivial pour fêter l’été, en plein coeur des marais salants.

Saillé vous invite à la fête ! Dans les rues, les jardins, sur la place du village, des moments pour se rencontrer, jouer, s’émerveiller, s’étonner et beaucoup de bonne humeur à partager !

De la musique, des spectacles, des balades et plein d’autres surprises seront à découvrir dans le programme, qui sera dévoilé au printemps. Un beau moment pour faire ensemble et être ensemble !

