Le 31 juillet, la Ville de Vaison-la-Romaine vous propose un tout nouveau rendez-vous culturel avec un festival de Street Art ! Il se tiendra à l'Espace Théos dans lequel graff et musique seront au programme.

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse à la sortie de la ville, sur la route d'Orange Quartier Théos Ville Vaison-la-Romaine