Pujols Lot-et-Garonne Pujols Le groupe HORA HORITA de Chisinau présentera des danses folkloriques authentiques de différentes régions du pays.

A partir de 19h, sur le site du festival de Pujols, animations avec ROSI GARRIDO (Chanteuse Brésilienne).

Programmation des jours suivants :

3 août : Chili

5 août : Tahiti

6 août : République Dominicaine

