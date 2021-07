Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Festival de Musique Sacrée – Heures d’orgues Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Festival de Musique Sacrée – Heures d’orgues Saint-Malo, 6 août 2021, Saint-Malo. Festival de Musique Sacrée – Heures d’orgues 2021-08-06 – 2021-08-06 Rue La Fontaine Eglise Sainte-Croix

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Lorenzo Bonoldi, organiste (Basilique San Carlo et Théâtre de la Scala, Milan) Programme :

Hommage à Marcel Dupré

(50ème anniversaire de sa mort) Marcel Dupré(1886 – 1971)

Le monde dans l’attente du Sauveur, extrait de la Symphonie-Passion op. 23

Lamento op. 24

Carillon, extrait Sept Pièces op. 27 Gaston Litaize (1909 – 1991)

Communion, extrait de la Messe Basse pour tous les temps Paul Dukas (1865 – 1935)

Fanfare, extrait de La Péri

(transcription pour orgue par Lorenzo Bonoldi) Pierre Pincemaille(1956 – 2018)

Prélude et Fugue sur le nom “ARISTIDE”

(improvisation de 2000 reconstituée par Lorenzo Bonoldi) Lorenzo Bonoldi

Momento mistico, extrait des 5 improvvisazioni su inni liturgici

contact@festivaldemusiquesacree-stmalo.com +33 6 08 31 99 93 http://www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com/

