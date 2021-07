Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Festival de Musique Sacrée – Heures d’Orgues Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Festival de Musique Sacrée – Heures d’Orgues Saint-Malo, 1 août 2021, Saint-Malo. Festival de Musique Sacrée – Heures d’Orgues 2021-08-01 19:30:00 – 2021-08-01 Intra-Muros Cathédrale Saint-Vincent

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pascale Rouet, organiste (Charleville-Mézières) Programme :

Jean-Joseph Mouret (1682-1738)

Fanfares

(Transcription pour orgue : P. Rouet) Jehan Alain (1911-1940)

Le jardin suspendu Louis Marchand (1669 -1732)

Extraits du Livre d’orgue Christophe Marchand (né en 1972)

Cuncti simus concanentes (2019)

D‘après « Le Livre Vermeil de Montserrat », XIVe siècle Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

Passacaille en ré mineur BuxWV161 Michel Boédec (né en 1957)

Aleppian Circle

Gavotte de l’Aven

Ridées 6 temps Béla Bartók (1881 – 1945)

