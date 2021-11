Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Festival de Musique sacrée de Lourdes Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Festival de Musique sacrée de Lourdes Tarbes, 4 décembre 2021, Tarbes.

2021-12-04 – 2021-12-12 à Tarbes et Lourdes

Tarbes Hautes-Pyrénées 19 19 EUR Cette année, nous vous donnons rendez-vous en décembre pour une série de trois concerts et une conférence.

AU PROGRAMME : > Samedi 4 décembre à 15h – Médiathèque de Lourdes :

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL RENCONTRE LE PUBLIC : L’art du ciné-concert

Gratuit sur inscription > Dimanche 5 décembre à 16h – Palais des Congrès de Lourdes :

CINÉ-CONCERT AVEC JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Mise en musique du film « Le Roi des rois » de Cecil B. DeMille (1927)

Une incroyable fresque biblique

Une performance unique d’improvisation au piano

Tarif plein : 12 € / Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans > Samedi 11 décembre à 20h30 – Conservatoire Henri Duparc de Tarbes (Auditorium Gabriel Fauré) :

ENSEMBLE LE CARAVANSÉRAIL, Bertrand Cuiller

BACH Concertos pou 3 & 4 clavecins

D’une prodigieuse invention, les concertos pour 3 et 4 clavecins solistes marquent une étape dans l’histoire de la forme concertante. Composés au cours des années où Bach résidait à Leipzig et dirigeait le Collegium Musicum, ils exigent des interprètes une virtuosité et une imagination à toute épreuve.

Le plaisir communicatif de Bertrand Cuiller, Violaine Cochard, Pierre Gallon et Jean-Luc Ho à interpréter ces œuvres redonne tout son sens au mot jouer.

Tarif plein : 12 € / Tarif étudiant et demandeur d’emploi : 7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans > Dimanche 12 décembre à 16h – Basilique de l’Immaculée Conception (Bas. Sup.) – Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes :

MAÎTRISE DE TOULOUSE, MARK OPSTAD

Maîtrise du Conservatoire de Toulouse, CONCERT DE NOËL

« Révélation du paysage maîtrisien de ces dernières années » (Diapason Magazine), la Maîtrise de Toulouse porte haut l’art du chant choral. « Leur musique est interprétée avec clarté, verve et une maîtrise exemplaire » (American Record Guide USA).

Ce concert est une invitation à découvrir le répertoire vocal d’aujourd’hui, d’hier dans l’ambiance festive de Noël. INFOS & BILLETTERIE sur le site du festival ou Offices de Tourisme de Lourdes, Tarbes et Pau. Accueil à Tarbes et Lourdes TARBES Tarbes

