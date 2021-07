Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Festival de Musique Sacrée – Concert de gala pour la 50ème édition du festival Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Festival de Musique Sacrée – Concert de gala pour la 50ème édition du festival 2021-08-12 Cathédrale Saint-Vincent

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Chœur Mélisme(s) sous la direction de Gildas Pungier

Grand orgue : Thomas Ospital

Orgue de chœur : Pierre Queval

Orgue positif : Loïc Georgeault Programme

Gabriel Fauré(1845-1924)

Cantique de Jean Racine Maurice Duruflé (1902-1986)

Ubi caritas César Franck (1822-1890)

Dextera Domini Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Ave verum

Ave Maria Charles-Marie Widor (1844-1937)

Tantum ergo Richard Quesnel (né en 1955)

O salutaris Karol Mossakowski (né en 1990)

Les Voiles de lumière, oratorio sur le voyage de Saint-Brendan

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Intra Muros Cathédrale Saint-Vincent Ville Saint-Malo lieuville 48.6496#-2.0258