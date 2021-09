Festival de magie Orthez, 29 octobre 2021, Orthez.

Festival de magie 2021-10-29 20:30:00 – 2021-10-29 Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez

12 EUR Proposé par l’association l’Âme agit.

Fabrice Limouzin, illusionniste, créateur d’illusions, comédien et Sandra, championne d’Italie et Mandrake d’or. Deux personnalités, une complicité sur scène et avec le public pour un show moderne et rythmé.

Les Blacks Fingers eux proposent une chorégraphie digitale pleine d’humour et de poésie vous serez fascinés par

ces lauréats du Mandrakes d’or Ambassadeurs de l’Ombromanie. Un numéro de classe mondiale inédit à Orthez .

Avec aussi Gerald le Guilloux, le meilleur spécialiste de la magie des colombes, une référence mondiale.

Et Reginald, magicien exceptionnel et talentueux, merveilleux maître de cérémonie.

+33 5 59 69 76 83

