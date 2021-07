Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque FESTIVAL DE L’ÉPAU – QUATUOR AGATE Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

5.5 EUR Le Festival de l'Épau, l'un des festivals de musique classique les plus réputés des Pays de la Loire depuis bientôt 40 ans, ne cesse d'innover. Suite au report de l'édition printanière du Festival, le Département de la Sarthe vous propose de retrouver une partie de la programmation. Aujourd'hui basés à Paris, c'est la passion pour la ville de Berlin – son bouillonnement culturel, la richesse et l'éclectisme de sa vie musicale – qui réunit en premier lieu les quatre membres du Quatuor Agate. Tous originaires du sud de la France, ils trouvent dans ce cadre inattendu l'environnement propice à stimuler leur curiosité naturelle. Partageant le même enthousiasme pour les projets audacieux, alternatifs voire underground, ils décident en 2016 de fonder le Quatuor pour mettre en commun et développer leurs envies musicales. La rencontre avec le répertoire du quatuor à cordes marque alors un tournant décisif dans la vie de ces quatre passionnés. Quatuor Agate, quatuor à cordes : Adrien Jurkovic, Thomas Descamp, violons – Raphaël Pagnon, alto – Simon Lachemet, violoncelle.

