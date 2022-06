Festival de l’Alimentation Locale Songeons Songeons Catégories d’évènement: Oise

Marché de producteurs locaux
Stands d'associations avec des animations tout au long de la journée
Des animations et temps d'échanges :

De 10h à 12h : atelier « alimentation saine » animé par le CPIE de l’Oise. Inscriptions par mail : rbouchez@ccpv.fr De 14h30 à 15h30 : table-ronde sur le thème « Quelle alimentation demain en Picardie Verte ? » De 16h à 16h30 : débat mouvant sur le lien entre agriculture et alimentation, animé par l’association Initiatives Paysannes A partir de 16h30 : concert du groupe de musiques actuelles Odéon (élèves de l’EMION) rbouchez@ccpv.fr +33 3 44 04 53 90 https://www.picardieverte.com/ Marché de producteurs locaux Stands d’associations avec des animations tout au long de la journée Des animations et temps d’échanges :

