Betz Oise Betz Le Festival de la Voie Verte revient pour la 4ème édition le samedi 25 septembre 2021 de 12h00 à 23h00 à Betz. De la musique, des animations, un marché de producteurs locaux ainsi qu’une buvette et restauration vous attendent ! L’entrée et le parking : gratuit

Lieu Betz Adresse Ville Betz