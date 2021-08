FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE Saint-Léonard-des-Bois, 20 août 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE 2021-08-20 – 2021-08-22

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois

EUR 4 Venez à la rencontre de plus de 80 viticulteurs et producteurs qui seront ravis de vous faire déguster et découvrir leurs produits.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Festival.

Vente, dégustation de vins et produit du terroir.

contact@gite-de-vandoeuvre.fr +33 6 83 13 89 92

