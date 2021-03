Festival de la fiction (La Rochelle) La Rochelle, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, La Rochelle.

du mardi 14 septembre au dimanche 19 septembre à La Rochelle

**Festival de la Fiction** ————————– [**>> lien vers le site**](https://www.festival-fictiontv.com/) _L’Association du Festival de la Fiction est très fière et heureuse d’annoncer les dates de son édition 2021 qui se tiendra du mardi 14 au dimanche 19 septembre 2021 à La Rochelle._ _Cette édition 2021 sera marquée par une journée supplémentaire dédiée à la création._ _Une journée de plus pour nous permettre d’accueillir tous les professionnels dans les meilleures conditions possibles et faire face aux contraintes sanitaires d’accès aux salles de projection._ _Une journée de plus pour mieux se rassembler et créer cette dynamique collective que les professionnels attendent tous lors de l’événement de la rentrée._ _Une journée de plus pour organiser des séances spéciales pour le grand public, imaginer des séances de dédicaces, des rencontres avec les stars du petit écran._ _Le Festival est plus que jamais motivé pour concocter une merveilleuse édition 2021, et particulièrement impatient de vous retrouver autour de la création française et européenne._ _Stéphane Strano – Président du Festival de la Fiction_ ### **Une ambition unique** Les Rendez-Vous de la création francophone ont pour ambition de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs internationaux et porteurs de projets de séries en langue française à potentiel international. Avec cet événement, le festival crée un espace de rencontres convivial, un écrin de travail privilégié et intime où les producteurs et auteurs francophones sont susceptibles de rencontrer des investisseurs étrangers intéressés par la production de séries en langue française. Les sociétés de production ont jusqu’au vendredi 18 juin pour déposer leur(s) projet(s) de série(s) ! Le règlement de l’appel à projets 2021 est disponible [**ici**](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2021/03/REGLEMENT-RCF-2021.pdf). [>> Projets sélectionnés en 2020](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2020/09/FFTV2020_rcf_1.pdf) [>> Projets sélectionnés en 2019](https://www.festival-fictiontv.com/wp-content/uploads/2019/08/RCF.pdf) ### **Des rencontres individuelles et privilégiées** Lors du Festival, en septembre à La Rochelle, des rencontres individuelles seront organisées entre les professionnels internationaux invités à Paris, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou diffuseurs et des producteurs et auteurs francophones porteurs de projets de séries TV en langue française au potentiel international. ### **Une organisation structurante en trois étapes** Le Festival lance un appel à projets à destination des producteurs francophones ayant des projets de séries TV francophones au potentiel international. Une quinzaine de projets francophones seront soigneusement sélectionnés par un comité de professionnels pour leur caractère totalement inédit, leur originalité, leur fort potentiel à l’international et leur intérêt suscité auprès des chaînes francophones. Les producteurs et auteurs retenus auront l’opportunité et le privilège de rencontrer des investisseurs étrangers, parmi les plus importants en Europe et dans le monde, venus spécialement à ces Rendez-Vous pour les écouter et découvrir leurs projets. Chaque projet de série, en cours de financement, sera présenté par le producteur et l’auteur en une quinzaine de minutes. À eux de convaincre chaque investisseur de l’intérêt et du fort potentiel à l’international de leur projet ! * En partenariat avec le CNC et la SACD

Le Festival de la Fiction est le rendez-vous unique entre les professionnels et le grand public, pour découvrir ensemble les inédits de la création audiovisuelle. Du 14 au 19 Septembre 2021.

