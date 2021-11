Paris Église Saint-François-Xavier Paris Festival de la beauté : des artistes chrétiens déploient leur art. Église Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeudi 2 décembre 21h : Spectacle « Charles de Foucauld », dans l’église. Vendredi 3 décembre 17h30 : Table ronde « L’Art et la Foi ». Maison SFX 19h : Messe de la fête de Saint-François-Xavier 20h : Récital de la famille Lefèvre, lauréate de « la France a un incroyable talent », dans l’église. Samedi 4 décembre 14h-17h : Forum des ateliers créatifs, au Bon Conseil 17h : Conférence sur « la beauté » de Mgr Pascal Ide, chapelle du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent 18h30 : Messe dominicale des artistes, dans l’église. Spectacl, récital, messe, table ronde Église Saint-François-Xavier 12 place du Président Mithouard, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T22:00:00;2021-12-03T12:30:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T22:00:00

