Festival de Contes Nay, 7 août 2021-7 août 2021, Nay.

Festival de Contes 2021-08-07 18:00:00 – 2021-08-07 19:00:00 Place de la République Maison Carrée

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 2 2 Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, laissez vous emporter par la conteuse Prunelle Giordano et sa paire de mocassins. Mélange philosophique et facétieux. Un récit sur le monde où elle ajoute toute sa poésie et sa révolte.

Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, laissez vous emporter par la conteuse Prunelle Giordano et sa paire de mocassins. Mélange philosophique et facétieux. Un récit sur le monde où elle ajoute toute sa poésie et sa révolte.

+33 5 59 13 99 65

Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, laissez vous emporter par la conteuse Prunelle Giordano et sa paire de mocassins. Mélange philosophique et facétieux. Un récit sur le monde où elle ajoute toute sa poésie et sa révolte.

Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, laissez vous emporter par la conteuse Prunelle Giordano et sa paire de mocassins. Mélange philosophique et facétieux. Un récit sur le monde où elle ajoute toute sa poésie et sa révolte.

Maison Carrée