Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Festival de cinéma en plein air Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Festival de cinéma en plein air Le Buisson-de-Cadouin, 10 août 2021-10 août 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Festival de cinéma en plein air 2021-08-10 22:00:00 – 2021-08-10

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Les soirs de toiles est un festival de cinéma en plein air. Rendez-vous vers 22h00 à la tombée de la nuit derrière l’abbaye. Les soirs de toiles est un festival de cinéma en plein air. Rendez-vous vers 22h00 à la tombée de la nuit derrière l’abbaye. Les soirs de toiles est un festival de cinéma en plein air. Rendez-vous vers 22h00 à la tombée de la nuit derrière l’abbaye. Les soirs de toiles est un festival de cinéma en plein air. Rendez-vous vers 22h00 à la tombée de la nuit derrière l’abbaye. Festival soir des toiles

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Ville Le Buisson-de-Cadouin