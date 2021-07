Montignac Montignac Dordogne, Montignac Festival Culture aux Cœurs Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Festival Culture aux Cœurs Montignac, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Montignac. Festival Culture aux Cœurs 2021-07-27 – 2021-08-02

Montignac Dordogne Le Marché du monde Ce marché éphémère d’une semaine est installé au coeur du Festival, place Tourny.

Un marché où une dizaine d’exposants proposent de l’artisanat du monde comme des matriochkas de Russie, les tenues colorées du Gabon, les ponchos et les bracelets de l’Equateur mais aussi des gourmandises à déguster sur place.

