Cahors Cahors Cahors, Lot Festival Cinédélices 2021 : Soirée d’Inauguration du Festival Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Festival Cinédélices 2021 : Soirée d’Inauguration du Festival Cahors, 30 septembre 2021, Cahors. Festival Cinédélices 2021 : Soirée d’Inauguration du Festival 2021-09-30 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-30 23:00:00 23:00:00 Villa Cahors Malbec Place François-Mitterrand

Cahors Lot 15 EUR Cocktail préparé par David Blanco, chef de Cuisine Côté Sud. Accompagnement musical par le Bluemary Swing Trio de Mary Estrade. Clarinettiste, saxophoniste, chanteuse, Mary est ici accompagnée des guitares de Marc Estrade et Philippe Pouchard. Pass sanitaire requis Entrée + verre de vin : 5 euros,

Pour le cocktail dînatoire : 15 euros,

Réservation obligatoire pour le cocktail dînatoire jusqu’au 29 septembre inclus. La 10e édition du festival du cinéma hédoniste, Cinédélices, se déroulera à Cahors du vendredi 1er octobre au mercredi 6, avec, petite fantaisie, une inauguration à la Villa Malbec la veille du début officiel du festival, le jeudi 30 septembre. L’équipe de Ciné+, soutenue par celle du Grand Palais, a l’ambition de remettre de la joie et un peu d’insouciance dans notre quotidien cadurcien, à travers une programmation qui restera fidèle aux plaisirs de la vie : avec, notamment, outre de nombreuses avant-premières, la traditionnelle séance « Allons dîner au cinéma » – vendredi 1er – et ses échos gastronomiques, un hommage cinématographique et théâtral au personnage de M. Hulot sera rendu durant le week-end. Cocktail préparé par David Blanco, chef de Cuisine Côté Sud. Accompagnement musical par le Bluemary Swing Trio de Mary Estrade. Clarinettiste, saxophoniste, chanteuse, Mary est ici accompagnée des guitares de Marc Estrade et Philippe Pouchard. Pass sanitaire requis Entrée + verre de vin : 5 euros,

Pour le cocktail dînatoire : 15 euros,

Réservation obligatoire pour le cocktail dînatoire jusqu’au 29 septembre inclus. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Villa Cahors Malbec Place François-Mitterrand Ville Cahors lieuville 44.4458#1.44093