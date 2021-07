Festival « Bischwiller on air » : Théâtre d’improvisation Bischwiller, 18 août 2021-18 août 2021, Bischwiller.

Festival « Bischwiller on air » : Théâtre d’improvisation 2021-08-18 18:30:00 – 2021-08-18 20:00:00

Bischwiller Bas-Rhin

Banana Impro c’est une compagnie professionnelle d’improvisation méchamment drôles et où tout peut arriver ! Proposez vos mots les plus improbables au Maître de Cérémonie et les comédiens s’en empareront aussitôt pour vous faire vivre un spectacle forcément unique… puisque rien n’est écrit à l’avance ! Banana Impro fait partie des membres de l’International Theatresports Institute et c’est la seule compagnie en France à détenir la licence Gorilla Theatre.

