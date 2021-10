Neschers Neschers Neschers, Puy-de-Dôme Festival Beethoven concert n°4/5 Neschers Neschers Catégories d’évènement: Neschers

Festival Beethoven concert n°4/5 Neschers, 30 octobre 2021, Neschers. Festival Beethoven concert n°4/5 2021-10-30 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-30 19:30:00 19:30:00 Théatre de La Picoune 4 rue du pont

Neschers Puy-de-Dôme Neschers Festival Beethoven. Quatrième concert. Josiane Fournage et Jean Pierre Salmona, piano, Marion Barbier, flûte. Au programme: sonate opus 31 n°3 dite “la caille”, 32 variations en ut mineur sur un thème original, sonate pour flûte et piano. la.picoune@orange.fr +33 4 73 89 96 24 https://www.lapicoune.org/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par Pays d’Issoire Tourisme

