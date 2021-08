Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Festival Bambins & Cie : spectacle “L’avenir c’était mieux avant” Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval

Festival Bambins & Cie : spectacle "L'avenir c'était mieux avant"
2021-08-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-04
mairie chef lieu Jardins du Carrousel
Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie Sixt-Fer-à-Cheval Spectacle théâtre & cirque. Présenté par la compagnie les Vils Brequins. Spectacle tout public. Durée 50 minutes. Programme détaillé à retrouver dans les bureaux de l’office de tourisme. contact@haut-giffre-tourisme.fr +33 4 50 90 15 76 http://www.haut-giffre.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par Haut-Giffre Tourisme

