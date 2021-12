Festival Bach à Bacchus édition 2022 Meursault, 15 juillet 2022, Meursault.

2022-07-15 – 2022-07-19

Meursault Côte-d’Or Meursault

EUR Le festival 2022 aura donc lieu du vendredi 15 au mardi 19 juillet avec quelques nouveautés. Nous organiserons sur le village une journée entière en musique le samedi, avec un petit déjeuner musical, un apéro-concert avant le déjeuner, suivi des concerts-dégustations l’après-midi dans les parcs et jardins avec les vignerons de Meursault, et le concert du soir.

Le dimanche nous proposerons une visite lecture de paysage accompagnée en musique, et le mardi un cours de dégustation. Evidemment nous maintenons la tenue des cinq concerts en soirée du vendredi au mardi, et nous espérons bien pouvoir à nouveau organiser le repas de clôture du festival.

