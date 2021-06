Festival Babel Minots: YOGA MUSICAL PAR RIDA OUERGHI Le Poisson Lune, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Marseille.

Festival Babel Minots: YOGA MUSICAL PAR RIDA OUERGHI

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Le Poisson Lune

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Rida Ouerghi est un ancien athlète de haut niveau en karaté, il est né et a grandi à Aubagne. Après des études à la faculté des sciences du sport de Marseille, il se spécialise dans l’enseignement de l’éducation physique et sportive et les métiers de la forme. Son expérience l’a amené à intervenir dans l’enseignement et la formation auprès des établissements scolaires et dans les clubs sportifs. Rida Ouerghi enseigne aujoud’hui à l’Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Il est l’auteur de quatre ouvrages chez Gallimard Jeunesse, Yoga et respiration pour les petits (2020), Stretching et relaxation pour les petits (2018), Le pilates pour les petits (2013) et Gym et comptines pour les petits (2012), dont l’objectif est de favoriser la motricité enfantine en utilisant la musique. Intervention n°1 : L’éveil moteur en musique pour les maternelles Cette séance de 20 min vise à favoriser l’éveil moteur et musicale des enfants de moins de 6 ans. Le livre CD sera utilisé comme un outil permettant aux enfants de se familiariser avec les comptines, les musiques du monde, les images et les mouvements afin de leur permettre de bien bouger pour bien grandir. Intervention n°2 : Bouger en musique avec vos minots pour un vrai moment de détente ! ​ Intervention n°3 : Dédicaces

Gratuit sur réservation

♫JEUNE PUBLIC♫

Le Poisson Lune 117 Bd Baille, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T10:15:00;2021-10-01T10:30:00 2021-10-01T11:15:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T15:45:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T10:15:00;2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T11:15:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T15:45:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T16:45:00