Festival Babel Minots: L’île aux chants mêlés

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Imaginé par Marion Rampal, L’île aux chants mêlés explore les créolisations de la musique et des chansons. Empruntant aux figures des écrivains voyageurs, des musicologues, collectionneurs, et des troubadours ou bluesmen, leur baluchon sur l’épaule, les musiciens s’y font explorateurs butineurs, marins rêveurs et amoureux d’utopies. Ils suivent par exemple un air parti de Bretagne pour le Canada, descendu jusqu’en Louisiane avec les acadiens, et qui, repris par une chanteuse créole, y rencontra le Blues, ils admirent ses métamorphoses, ils témoignent de l’invention des traditions musicales. L’Île en quête de laquelle partent nos trois marins musiciens, c’est le lieu toujours singulier de cette utopie concrète, la créolisation, une terre qui, potentiellement, peut se situer partout, au Japon, en Irlande, comme aux Caraïbes. Distribution : Marion RAMPAL : Chant Pierre-François BLANCHARD : Piano Sébastien LLADO : Trombone [https://youtu.be/GE_l42kENds](https://youtu.be/GE_l42kENds)

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille



