Festival Babel Minots: LE PETIT FUGITIF PAR NICOLAS CANTE l’affranchi, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Marseille.

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Ciné concert Pour ce ciné-concert sur le film « LE PETIT FUGITIF », Nicolas Cante accompagne les pérégrinations du jeune garçon au piano, claviers et à la voix, entre compositions et improvisations, réinventant intégralement la bande-son du film, et créant autant de surprises sonores que son éclectisme musical le permet. SYNOPSIS : New York, début des années 50. Joey, sept ans, est confié à la garde de son grand frère Lennie par leur mère. Mais ce dernier avait prévu de passer le week-end avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident de carabine sur un terrain vague. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey s’enfuit avec six dollars en poche à Coney Island, où il s’imagine pouvoir refaire sa vie… Il va passer une journée et une nuit d’errance au milieu de la foule et des attractions foraines. Distribution : Mis en musique et joué en live par Nicolas Cante (Piano, claviers, voix) ​ Film « Le Petit Fugitif » : Réalisation : Morris Engel, Ruth Orki, Ray Ashley Scénario : Ray Ashley Image : Morris Engel 1953, Etats-Unis. Film N&B, 77 min. [https://youtu.be/TNWmrvGi5wc](https://youtu.be/TNWmrvGi5wc)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T11:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T15:00:00