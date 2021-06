Festival Babel Minots: « KATAPÜLZ » PAR FLORENT DIARA ET ANNE-SARAH BORNKESSEL Nomad’ Café, 27 septembre 2021-27 septembre 2021, Marseille.

le lundi 27 septembre à Nomad’ Café

Depuis 2015, BABEL MINOTS propose à Marseille un événement autour de la musique, de l‘enfance et de la jeunesse rassemblant les acteurs de cet écosystème, artistes, minots, parents, enseignants et professionnels du spectacle vivant, dans un rendez-vous foisonnant de propositions. Pour son ÂGE DE RAISON, le 7ème BABEL MINOTS se tiendra du 22 septembre au 3 octobre, avec une envie débordante de vous retrouver pour partager des moments d’émotions, d’alchimies, de sincérités et plus encore ! BABEL MINOTS #7 du 22 septembre 3 octobre 2021 ☛ 12 Jours de Festival à Marseille ☛ 36 Représentations jeune public ☛ 21 Compagnies jeune publics ☛ 4 Jours de rencontres professionnelles ☛ 7 Showcases de musiques actuelles ☛ Plus de 1000 élèves impliqués dans des projets d’actions culturelles en 2021 _____________________________________________________________ Deux personnes se rencontrent sur un petit plancher de bois brut. Elles se regardent, s’interrogent, s’apprivoisent et jouent ensemble une musique qui émane de leurs mouvements, car leurs instruments sont leurs corps. Alors les sons s’échappent, tourbillonnent et se percutent, se frottent, se caressent, parfois trébuchent… Le public est invité à rentrer dans un univers artistique où les mouvements s’écoutent et les sons se regardent. Distribution : Création : Anne-Sarah Bornkessel et Florent Diara Création lumière : Karim Houari Avec : Anne-Sarah Bornkessel et Florent Diara [https://youtu.be/6alFuUwKKj4](https://youtu.be/6alFuUwKKj4)

Gratuit

♫JEUNE PUBLIC♫

Nomad' Café 11 bd Briançon, 13003 Marseille



