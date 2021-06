Festival Arts Scéniques & Vieilles Dentelles – « 10 Petits Pressignois » Le Grand-Pressigny, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Grand-Pressigny.

Festival Arts Scéniques & Vieilles Dentelles – « 10 Petits Pressignois » 2021-07-30 18:30:00 – 2021-08-01

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

16 EUR Polar théâtral avec partie ENQUETE GRANDEUR NATURE !

Venez mener l’enquête autour du château du Grand-Pressigny les 30, 31 juillet et 1er août 2021.

Vous serez immergés en 1939 à la veille de la seconde guerre mondiale, et retrouverez les personnages qui ont fait vibrer les 1ères éditions, dont le fameux journaliste fouinard, Justin Hiks !

Vous aurez une heure quinze pour aller interroger les suspects, relever les indices, examiner la scène de crime, avant de confronter votre scénario au sien.

Constitution des équipes dès 18h30 pour un démarrage du SPECTACLE-GAME à 19h.

Deuxième partie de soirée animée par le Scratchophone Orchestra les vendredi et samedi, et par The Democratics le dimanche. Du swing années 30 à la sauce 2021 !

Billetterie côté donjon.

Buvette et restauration dans la cour

compagnie.irulaane@gmail.com +33 6 28 23 36 51 http://www.irulaane.fr/

