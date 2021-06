Albi Salle événementielle de Pratgraussals Albi, Tarn Festival Artétango : Marcelo MERCADANTE et Juan Esteban CUACCI Salle événementielle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Salle événementielle de Pratgraussals, le vendredi 27 août à 21:00

Marcelo Mercadante au bandonéon et Juan Esteban Cuacci au piano sont deux très grands musiciens et compositeurs qui jouent un tango du XXIe siècle. Un tango qui n’est pas uniquement attaché à ses origines , ni à la ville qui l’a vu naître, mais qui voyage dans le monde entier, ouvert à toutes les influences. Réservations et tarifs : [www.artetango-festival.com](http://www.artetango-festival.com) 13ème édition du festival « 100% tanguero » Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T21:00:00 2021-08-27T22:30:00

