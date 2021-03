Festival Altérités : Le périmètre de Kamsé, 20 mars 2021-20 mars 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Festival Altérités : Le périmètre de Kamsé 2021-03-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-20 22:15:00 22:15:00 CITIS, 5 avenue de Tsukuba 5 Avenue de Tsukuba

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et le cinéma LUX.

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les villages. À Kamsé, les habitants restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique avec des moyens d’un autre temps : creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau de digues et de marres, puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le désert. Une bataille menée par les femmes, tandis que surgit à l’horizon une nouvelle menace, jihadiste cette fois-ci. Des plans longs, au raz des sols asséchés, des corps qui surgissent dans la chaleur aveuglante, une digue qui se dresse, un lieu se transforme. À Kamsé, il est espéré que ceux qui ont émigrés reviennent ensuite…

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur du film, Olivier Zuchuat.

lien pour assister à l’événement

