Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Festival Altérités : Des loups à la frontière Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Festival Altérités : Des loups à la frontière, 18 mars 2021-18 mars 2021, Hérouville-Saint-Clair. Festival Altérités : Des loups à la frontière 2021-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-18 22:05:00 22:05:00 La Fabrique de patrimoines en Normandie CITIS, 5 avenue de Tsukuba

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Dans la région de Broumov en République tchèque, le dernier loup a été éliminé il y a deux siècles. Sa réintroduction, comme ailleurs en Europe, déclenche des débats passionnels entre éleveurs et « écolos ». Martin Páv a planté sa caméra au milieu de ce champ de bataille, où se joue la cohabitation pacifiée des hommes avec cet animal totem, symbole de la nature sauvage.

Projection suivie d’une rencontre avec Guillaume Lebaudy, ethnologue.Lien pour assister à l’événement Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Dans la région de Broumov en République tchèque, le dernier loup a été… festival.alterites@lafabriquedepatrimoines.fr +33 2 31 53 15 45 http://www.festivalalterites.com/ Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Dans la région de Broumov en République tchèque, le dernier loup a été… Projection à suivre dans le cadre du Festival Altérités organisé par la Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Dans la région de Broumov en République tchèque, le dernier loup a été éliminé il y a deux siècles. Sa réintroduction, comme ailleurs en Europe, déclenche des débats passionnels entre éleveurs et « écolos ». Martin Páv a planté sa caméra au milieu de ce champ de bataille, où se joue la cohabitation pacifiée des hommes avec cet animal totem, symbole de la nature sauvage.

Projection suivie d’une rencontre avec Guillaume Lebaudy, ethnologue.Lien pour assister à l’événement

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse La Fabrique de patrimoines en Normandie CITIS, 5 avenue de Tsukuba Ville Hérouville-Saint-Clair