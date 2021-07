Aix-les-Bains Aix-les-Bains Aix-les-Bains, Savoie Festival Aix Riviera Latina – 2ème édition Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Festival Aix Riviera Latina – 2ème édition Aix-les-Bains, 5 août 2021, Aix-les-Bains. Festival Aix Riviera Latina – 2ème édition 2021-08-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-07 23:30:00 23:30:00 Casino Grand Cercle 200 rue du Casino

Aix-les-Bains Savoie Aix-les-Bains Pour cette 2ème édition du festival latino, venez vous déhancher avec des danseurs et DJ reconnus !

Entre cours de danses latines et concerts latino , vous voyagerez jusqu’en Amérique du Sud. accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com +33 4 79 88 68 00 https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes

Lieu Aix-les-Bains Adresse Casino Grand Cercle 200 rue du Casino Ville Aix-les-Bains