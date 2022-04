FESTIVAL AH? – ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL AH? – ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ Parthenay, 22 mai 2022, Parthenay. FESTIVAL AH? – ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22 PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres 8 EUR Zaï Zaï Zaï Zaï par Mash-up Production (Poitiers), d’après la BD de Fabcaro Un thriller foutraque et déjanté

C’est l’histoire d’un homme qui fait ses courses…sans sa carte de fidélité ! Alpagué par le vigile du supermarché, il s’enfuit à la force d’un poireau et commence une folle cavale à travers le pays. La presse s’empare de l’affaire, la police scientifique est sur le coup, le nom du fugitif est sur toutes les lèvres, il devient l’ennemi public numéro 1. Fidèle à la célèbre BD de Fabcaro, la mise en scène d’Angélique Orvain place le public au cœur de l’action, dans un dispositif à 360° qui nous entraîne à merveille dans cette satire drôlissime de notre société de consommation. Les huit comédiens jaillissent d’un podium à l’autre en changeant de costumes et de personnages en un clin d’oeil. C’est drôle, haletant, et d’une incroyable énergie ! Zaï Zaï Zaï Zaï par Mash-up Production (Poitiers), d’après la BD de Fabcaro Un thriller foutraque et déjanté

PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

