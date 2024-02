43ème salon Minéraux & Fossiles Orangerie du Château Thouars, samedi 4 mai 2024.

Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous permettre de découvrir et d’admirer minéraux, cristaux et fossiles. Ce salon sera l’occasion de vendre et d’échanger des minéraux et fossiles.

Ce salon est l’occasion de venir admirer des minéraux et des cristaux magnifiques, de toutes les formes et de toutes les couleurs, ainsi que des fossiles, véritables traces d’un passé lointain. Collectionneurs ou néophytes pourront découvrir quelques trésors et pièces rares sur les stands tenus par la vingtaine d’exposants venus de toute la France pour présenter leur collection. Ce salon sera également l’occasion de vendre et d’échanger des minéraux et fossiles. Ces passionnés tenteront de répondre à toutes vos questions. Cette année l’exposition aura pour thématique les poissons et crustacés fossiles. Un minéral ou fossile sera offert aux enfants de moins de 12 ans.

Petite restauration sur place EUR.

Orangerie du Château 5 Avenue des Martyrs de la Résistance

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00



