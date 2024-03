Concert gourmand Saint-Aubin-du-Plain, samedi 4 mai 2024.

Concert gourmand Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Savourez le répertoire du nouveau Chœur mixte dirigé par Lucile Desrats.

Au menu, un répertoire plein de gourmandises !

Et pour apprécier les saveurs du site et du moment, apportez un dessert de votre choix, à partager avec le public !

En partenariat avec la ville de Mauléon et l’association La Durbelière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 17:00:00

fin : 2024-05-04

Château de la Durbelière

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine conservatoire@agglo2b.fr

