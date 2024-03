Spectacle Music’Halles Salle René Cassin Thouars, samedi 4 mai 2024.

Spectacle Music’Halles Salle René Cassin Thouars Deux-Sèvres

Après Une autre histoire et Station Bel Air , deux spectacles à grand succès, les Saints-Patics vous présentent pour la 1ère fois leur dernière création Music’halles . Un spectacle musical chanté avec en trame de fond un grand magasin parisien au cœur de la fête de la musique.

L’histoire de Music’halles , c’est l’histoire de la vie d’un grand magasin parisien ponctuée d’anecdotes et de situations cocasses en pleine fête de la musique. L’histoire commence avec elle et se termine l’année suivante avec elle… . Un spectacle musical et chanté, écrit de A à Z, et totalement imaginé dans sa mise en scène, ses décors par les bénévoles de la troupe des Saint Patics. Une belle soirée sous le signe de la bonne humeur en perspective ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Salle René Cassin Place de la Mairie

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

