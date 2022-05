Festival Académie Ravel Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Festival Académie Ravel Ascain, 26 août 2022, Ascain. Festival Académie Ravel Eglise Ascain Ascain

2022-08-26 20:00:00 – 2022-08-26 Eglise Ascain

Ascain Pyrénées-Atlantiques Jean-françois Heisser, piano Chickering 1868 chopin, Bach, Mozart, Debussy, Ravel:

Chopin, ses inspirations, ses disciples:

Frédéric CHOPIN (1818 – 1849) – Deux Polonaises Op 26

Johann-Sebastian BACH (1685 – 1750) – Prélude en mi bémol mineur

Frédéric CHOPIN (1818 – 1849) Deux Polonaises Op 40

Wolfgang-Amadeus MOZART (1756 – 1791) – Fantaisie en ut mineur, K 475

Frédéric CHOPIN (1818 – 1849) – Polonaise Op 44

Claude DEBUSSY (1862 – 1918) – Etude pour les arpèges composés

Frédéric CHOPIN (1818 – 1849) – Polonaise Op 53

Maurice RAVEL (1875 – 1937) – Pavane pour une infante défunte

