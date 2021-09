Festi’plantes à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés, 9 octobre 2021, Saint-Firmin-des-Prés.

Festi’plantes à Saint-Firmin-des-Prés 2021-10-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-09 18:00:00 18:00:00

Saint-Firmin-des-Prés Loir-et-Cher Saint-Firmin-des-Prés

Festi’plantes à Saint-Firmin-des-Prés. De nombreux stands vous seront proposés : troc’plante, troc confitures,

pressage traditionnel de pommes,collections de fruits et légumes, artisanat (fabrication de balais en bouleau et légumes au crochet, stands de partenaires : Maison Botanique, Perche Nature, Athéna. Achetez : livres et dédicaces, fleurs en métal, balais, plantes pommes, miel, jus de pommes, soupes, buvette et pâtisseries. Fabriquez, bricolez : compositions florales, hôtels à insectes.

Festi’Plantes en Vendômois ! Troquez, regardez, achetez, fabriquez, bricolez..

chemins.paysages@laposte.net https://chemins-et-paysages.weebly.com/

