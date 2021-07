Nancray Nancray Doubs, Nancray Festin de plantes – 2ème édition Nancray Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Nancray

Festin de plantes – 2ème édition Nancray, 12 septembre 2021, Nancray. Festin de plantes – 2ème édition 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Rue du Musée Musée des Maisons comtoises

Nancray Doubs Nancray 6 EUR Des plantes pour les gourmets, des plantes santé, des légumes oubliés et un grand festin partagé dans les jardins et le parc du Musée ! Au menu de cette fête des plantes pas comme les autres : bavardage autour des potagers ou du jardin médicinal, trucs et astuces pour végétophiles, mini-marché de producteurs, espace associatif, animations familles et un Fantastic Picnic ! musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/298-Festin-de-plantes-2%C3%A8me-%C3%A9dition Des plantes pour les gourmets, des plantes santé, des légumes oubliés et un grand festin partagé dans les jardins et le parc du Musée ! Au menu de cette fête des plantes pas comme les autres : bavardage autour des potagers ou du jardin médicinal, trucs et astuces pour végétophiles, mini-marché de producteurs, espace associatif, animations familles et un Fantastic Picnic ! dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Nancray Autres Lieu Nancray Adresse Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Ville Nancray lieuville 47.24029#6.18621